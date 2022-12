Há quem possa ver semelhanças com o Porsche Cayenne mas o Nio EC7 tem outros argumentos que prometem abalar as marcas europeias e americanas.

Nio EC7: SUV coupé chinês dá autonomia até 800 km

Revelado na última sexta-feira, como se de uma prenda de Natal antecipada se tratasse, o SUV coupé chinês quer atacar um mercado muito concorrencial.

Com uma autonomia que poderá ultrapassar os 800 quilómetros, serão muitos os adeptos dos "eléctricos" a verem nesta proposta uma opção muito válida.

Aerodinâmica de referência

O Nio EC7 está longe de ser um "eléctrico" pequeno, como comprovam os seus 4,97 metros de comprimento por 1,97 de largura e 1,71 de altura.

Os 2,96 metros de distância entre eixos asseguram uma boa habitabilidade a bordo para cinco pessoas, com a bagageira a ficar-se por apenas 442 litros.

É certo que, em termos estéticos, está longe de revolucionar o género: a área frontal fechada é emoldurada por faróis Matrix LED refinados ao máximo.

Atrás salta à vista a linha descendente do tejadilho, mais pronunciada do que é habitual, com uma faixa luminosa sobre a porta da bagageira a ligar os farolins.

Certo é que as linhas do Nio EC7 permitem-lhe arvorar-se como o SUV coupé com melhor coeficiente aerodinâmico a nível mundial.



O Cx de 0,23 foi conseguido graças à optimização do fluxo de ar para a asa traseira activa.

Aliás, aquele valor aproximam-no mesmo de berlinas como o Mercedes EQS ou o novo Hyundai Ioniq 6, com Cx de 0,20 e Cx de 0,21, respectivamente.

Equipado com 33 sensores

O interior está na linha das propostas premium de outros construtores, com um tabliê requintado a comportar um painel de instrumentos mas o destaque vai para o ecrã de infoentretenimento de 12,8 polegadas sobre a consola central.



A eles está associado o sistema PanoCinema, que transforma o EC7 numa sala de cinema com iluminação ambiente e sistema de som surround.

Ainda no campo tecnológico destacam-se a condução semi-autónoma de nível 3, faróis LED "inteligentes" e tecto panorâmico com sistema de escurecimento.

E a suportar a segurança activa e o apoio à condução estão até 33 sensores de alto desempenho, incluindo o sistema LiDAR.

Autonomia alargada

A alimentar o EC7 estão dois motores eléctricos com 480 kW (653 cv) e 850 Nm, capaz de levá-lo até aos 100 km/hora em apenas 3,8 segundos.



A alimentar o sistema motriz estão baterias com capacidades de 75, 100 e 150 kWh, com esta última a propor uma autonomia a bater nos 800 quilómetros.

A Nio já abriu na China as encomendas, com as primeiras entregas a acontecerem em Maio, seguindo-se o lançamento em alguns mercados europeus.

A versão com a bateria de 75 kWh custa 66 mil euros, com a de 100 kWh a chegar quase aos 74 mil euros.

A variante com a bateria de 150 kWh chegará ao mercado chinês numa fase posterior, não sendo conhecido o preço.

