Ninguém o pára: polícia demora uma hora a travar ladrão de tractor

Dos Estados Unidos vem mais uma perseguição policial aberrante… a um tractor!

Ronnie Hicks, um velho conhecido da polícia de Boone, na Carolina do Norte, roubou um tractor John Deere para depois tentar atropelar vários peões na vila.

Pelo meio, abalroou ainda uns quantos carros, e chegou mesmo a chocar contra alguns caixotes de lixo e uma igreja que se lhe atravessou no caminho.

Vários carros da polícia perseguiram durante uma hora o condutor a uma velocidade que nunca chegou a passar dos 30 km/hora.

A "batalha" envolveu tiros aos pneus do veículo agrícola que, mesmo perdendo um dos pneumáticos, nunca chegou a parar a marcha.

Tudo terminou com o condutor, já fora do tractor a ser atingido com uma pistola eléctrica (taser) enquanto brandia uma navalha de forma ameaçadora.

