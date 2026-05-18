Era um segredo mal guardado na marca do losango há quase dois anos mas ainda será preciso esperar até 10 de Setembro para conhecê-lo em todo o esplendor.

Niagara é a nova 'pick-up' da Renault; que ''mal'' fez a Europa para ficar de fora?!

Chama-se Renault Niagara esta espécie de pick-up mas, ao contrário do que possa pensar-se, não será na América do Norte onde estão as cataratas que será vendido… e muito menos na Europa!

Evoluído a partir do Dacia Bigster / Renault Boréal, este projecto apontado aos mercados sul-americanos faz parte do plano estratégico futuREady que prevê o lançamento de 14 novos modelos fora do Velho Continente até 2030.

O nome Niagara não foi escolhido ao acaso, como explica Sylvia Santos, responsável pela estratégia de designações da Renault: nele é evocado o rugido da água e dos trovões, num convite à exploração dos grandes espaços.

Mesmo só com a traseira à vista, a pick-up com uma possível cabine dupla deverá herdar a área frontal do Boréal, como acontece com os farolins, além dos mesmos painel de instrumentos e ecrã de infoentretenimento a bordo.

Já as soluções motrizes deverão basear-se no bloco turbo a gasolina de 1.3 litros com potências de 140 a 165 cv, acoplado a uma transmissão automática de dupla embraiagem.

Infelizmente, é pouco provável que chegue à Europa, a menos que assuma algum tipo de electrificação (e opção GPL!) para mercados do sul da Europa com renomeação Dacia.

Texto: P.R.S.

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