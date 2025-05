Nem o cascalho o trava: Opel em modo 'off-road' com Frontera Gravel

O "fora de estrada" está mesmo na moda, se é que alguma vez deixou de estar, mas é agora com a propulsão 100% eléctrica que as marcas automóveis começam a impor-se de forma mais firme.

O desafiador Frontera Gravel é o mais recente exemplo da Opel para abraçar os grandes espaços bem longe do asfalto com os devidos adereços para a mais pura aventura.

A estreia do show car segue-se à recente apresentação do SUV compacto eléctrico (mas também micro híbrido) como uma espécie de mini autocaravana com tenda própria para montar no tejadilho.

Arrebatador nos detalhes

Sem se saber se entrará em produção, este exemplar único concebido em parceria com a BlackFish e XS, especialistas em tuning e carros de competição, apresenta-se numa pintura Desert Stone em bege escuro, contrastada pelo preto fosco do capô e do tejadilho.

A compor o "arranjo" por fora estão os detalhes em laranja nas capas dos retrovisores laterais e nos pára-choques, sem esquecer o símbolo da marca do relâmpago nessa cor centrada no painel frontal Opel Vizor.

O visual robusto é reforçado com o guincho (e respectivo gancho) à frente, as caixas de arrumação laterais e a grade do tejadilho no estilo treliça para maximizar a capacidade para transportar todo o tipo de equipamentos para a aventura "fora de estrada".

Duas barras luminosas sobressaem no capô e no suporte Thule Canyon XT para a melhor visibilidade nocturna em terrenos acidentados, "ultrapassados" pelos pneus BF Goodrich Mud-Terrain TA que "calçam" as jantes CWE de 16 polegadas da Borbet.

Não há imagens do habitáculo do Frontera Gravel mas a Opel assegura que os especialistas da XS apostaram nos fortes contrastes, como é exemplo os bancos estofados em microfibra com detalhes em laranja brilhante e o forro do tejadilho em preto.

Será uma realidade?

No segredo dos deuses mantém-se a composição do sistema motriz, mesmo se o Frontera Gravel seja derivado da versão 100% eléctrica do SUV compacto, e sem qualquer menção à tracção integral.

Sendo ele construído em redor da plataforma Smart Car do grupo Stellantis, sabe-se que esta solução poderá comportar um pequeno propulsor no eixo traseiro para mover as quatro rodas, como já acontece nos micro-híbridos Jeep Avenger 4xe e Alfa Romeo Junior Q4.

As dúvidas são rapidamente colocadas de parte, depois da Fiat ter revelado na última semana o Grande Panda 4x4 Manifesto suportado por essa mesma base técnica, fazendo acreditar que a produção de ambos poderá ser uma realidade.

O Opel Frontera Gravel terá sexta-feira a estreia ao público no XS CarNight Wörthersee 2025, festival de tuning que decorre de 28 de Maio a 1 de Junho no centro de exposições da austríaca Klagenfurt.

Ao lado deste show car estarão expostos inúmeros automóveis particulares no espaço da insígnia alemã, devidamente modificados com grande atenção ao pormenor.

