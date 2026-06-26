Nem boas nem más notícias: preços dos combustíveis não ''mexem'' segunda-feira

A crise no Médio Oriente ainda não foi debelada mas a abertura do Estreito de Ormuz, mesmo se a "conta-gotas", já teve o mérito de baixar o preço do barril de petróleo nas praças financeiras internacionais.

Segundo a o Automóvel Clube de Portugal, não deverá haver "mexidas" nos valores da gasolina e do gas´´oleo no arranque da próxima semana; quanto muito ambos poderão baixar duas décimas de cêntimo por litro.

Todavia, estas previsões poderão sofrer alterações caso haja "mexidas" no ISP: recorde-se que, devido ao conflito, o Governo comprometeu-se a reduzir ou a aumentar o imposto sempre que se verifique uma variação superior a dez cêntimos.

É expectável, por isso, que o litro da gasolina simples 95 se fixe em 1,877 euros, enquanto o gasóleo simples poderá ficar-se pelos 1,769 euros/litro.

Ambos os preços médios já incluem os descontos das gasolineiras e as medidas fiscais temporárias para mitigar o aumento do preço dos combustíveis.

É também necessário ter em atenção que esses valores dependem sempre de cada posto de abastecimento, da zona onde ele se encontra e da marca.

Texto: P.R.S.

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