Nem a neve trava o Mini Countryman neste Natal…

Adivinha-se uma quadra natalícia com frio rigoroso no nosso país mas apenas a Serra da Estrela deverá ser assolada por nevões.

Uma excelente oportunidade para fazer do mild hybrid Mini Countryman S ALL4 o trenó do Pai Natal mas sem precisar das renas para o puxarem.

Com os 218 cv e 360 Nm debitados pelo bloco turbo de 2.0 litros, passados às quatro rodas através da caixa automática de sete relações, nem a neve conseguirá travar o crossover… à partida!

Certo é que nenhuma prenda ficará para trás graças aos 450 litros da bagageira; difícil será encaixar o trenó do Pai Natal no porta-bagagens, mesmo se chega aos 1.450 litros com os bancos traseiros rebatidos.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?