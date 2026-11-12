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Nem 5 metros andou: dono vê primeiro acidente de Audi acabado de comprar

15:39 - 12-11-2026
 
 
Nem 5 metros andou: dono vê primeiro acidente de Audi acabado de comprarNem 5 metros andou: dono vê primeiro acidente de Audi acabado de comprar
Nem 5 metros andou: dono vê primeiro acidente de Audi acabado de comprarNem 5 metros andou: dono vê primeiro acidente de Audi acabado de comprar

Receber em casa o carro de sonho que se acabou de comprar é sempre um acontecimento… que pode tornar-se um pesadelo!

Que o diga um cidadão britânico quando viu o seu Audi Q4 e-tron novinho em folha a "estraçalhar" três carros quando a camioneta que o transportava ao domicílio escorregou quando o descarregava.

Como Andrew Chapman explicou na sua conta do Facebook, com fotografias a ilustrar o incidente, os danos materiais das viaturas estacionadas foram bastante graves.

Quanto ao Audi Q4 e-tron descarregado em Dunkeld, 100 quilómetros a norte de Edimburgo, os impactos directos que sofreu na "chapa" levou-o de imediato a recusar receber a "oferta".

"Cruzo os dedos para que encontrem um espécime igual ao que comprei, para não ter de esperar mais três meses para a fábrica montar um novo", lamentou-se o infeliz proprietário.

Texto: P.R.S.

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TEMAS:

AudiAudi Q4 e-troneléctricoinsólito
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