Drive-in

Natureza selvagem: urso devora capota de Mazda MX-5

13:28 - 04-11-2025
 
 
O Mazda MX-5 mantém-se como um dos descapotáveis mais "saborosos" de sempre, ao ponto de nem sequer um par de ursos resistir ao seu charme.

Que o diga o dono do roadster quando há cerca de um mês surpreendeu um dos animais a degustar a capota de lona até a deixar em farrapos no pátio da sua residência em Sussex, a norte de Nova Iorque.

No vídeo publicado na sua conta do Instagram ouve-se Simon Valkema a gritar palavras de ordem para afugentar os ursos, claramente desinteressados nas rodas ou no motor do desportivo.

Satisfeito o apetite, ambos caminham tranquilamente para a floresta indiferentes aos berros do jovem, deixando para trás um MX-5 desfigurado… que não terá uma reparação barata!

TEMAS:

MazdaMazda MX-5ursoinsólito
