Natal e Ano Novo trágicos: mais mortos e feridos do que em 2023

Os acidentes rodoviários no período de Natal e Ano Novo causaram a morte a 25 pessoas, de acordo com a soma dos resultados das operações da GNR e PSP divulgados esta sexta-feira.

Cinco pessoas morreram nas estradas nacionais durante a operação Festas em Segurança 2024/2025 da PSP que decorreu de 18 de Dezembro a 2 de Janeiro, mais quatro do que no mesmo período de 2023.

Já a GNR divulgou que 20 pessoas morreram durante a operação Natal e Ano Novo 2024/2025 no mesmo espaço temporal, mais uma do que no período homólogo do ano passado.

Durante o período em que decorreu a operação da PSP, foram registados 2.255 acidentes, menos 81 que em 2023, 28 feridos graves (+7) e 719 feridos ligeiros (+64).

Foram detidas 461 pessoas – 289 por condução em estado de embriaguez e 172 por falta de carta de condução – e elaborados 6.960 autos de contra-ordenação relativamente a infracções rodoviárias.

A GNR, por seu lado, registou 3.234 acidentes, menos 421 do que no mesmo período de 2023, com 20 vítimas mortais (+1), 87 feridos graves (+1) e 972 feridos ligeiros (-52).

Dos 155.578 condutores fiscalizados, 1.404 tinham excesso de álcool, sendo 691 detidos por conduzirem com uma taxa no sangue igual ou superior a 1,2 g/litro, e 257 por conduzirem sem habilitação legal.

