Natal e Ano Novo: PSP e GNR em força na estrada a partir de sexta-feira

A PSP e a GNR reforçam a partir desta sexta-feira, e até 2 de Janeiro, o policiamento e fiscalização rodoviária durante o período de Natal e Ano Novo.

Ambas as autoridades policiais explicam que irão realizar operações de visibilidade preventiva a par da fiscalização rodoviária.

Há dois períodos considerados críticos – 22 e 26 de Dezembro, e 29 de Dezembro e 2 de Janeiro – devido ao presumível aumento do tráfego rodoviário.

A acção irá centrar-se no excesso de velocidade, condução sob o efeito ao álcool e/ou substâncias psicotrópicas, uso do telemóvel durante a condução, e não utilização (ou utilização incorrecta) do cinto de segurança e dos sistemas de retenção ("cadeirinhas").

Na semana que antecede o Natal, a fiscalização irá realizar-se nos grandes centros urbanos e nos acessos aos principais eixos rodoviários interurbanos.

Recorde-se que a Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária (ANSR) já tinha lançado na terça-feira a campanha O Melhor Presente é Estar Presente, para apelar a todos os que circulam nas estradas e ruas que o façam em segurança.

O presidente da ANSR explicou que as campanhas de Natal e Ano Novo deste ano "são mais duras do que o costume, ao representarem uma outra face dos acidentes rodoviários que são uma face que normalmente está oculta a todos, que é o socorro e o que se passa nos hospitais portugueses".

