Natal e Ano Novo na estrada: mais mortos e feridos do que em 2022

Foi mais um Natal e Ano Novo mortais para 26 pessoas, nos mais de 7.000 acidentes registados na campanha rodoviária O Melhor Presente é Estar Presente.

A operação, iniciada a 15 de Dezembro e terminada a 2 de Janeiro, registou mais três mortes do que em 2022, no balanço apresentado esta quinta-feira.

Nos 19 dias em que decorreu a operação, foram contabilizados 7.072 acidentes nas estradas portuguesas, menos 689 do que em igual período do ano anterior.

As contas não deixam de ser trágicas: 26 mortos, 125 feridos graves e 2.049 feridos ligeiros, números mais altos do que no período homólogo de 2022/2023.

A sinistralidade rodoviária registada traduziu-se em aumentos de 13% no número de vítimas mortais e de 6% no número de feridos graves.

Único ponto positivo no relatório apresentado pela Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária é mesmo a descida de 8,9% no número de acidentes.

Os dados apresentados deram igualmente conta de que foram fiscalizados 11,5 milhões de veículos, mais 57% do que no período homólogo.

Do total de fiscalizações feitas, foram registadas 78,6 mil infracções, sobretudo por excesso de velocidade (45.387).

Dos 140,9 mil condutores sujeitos a teste de álcool, 2.509 apresentaram uma taxa de alcoolemia superior à máxima permitida por lei, resultando em 1.260 detenções e 1.249 contra-ordenações.

