Natal apela à arte sobre rodas; polícia não concorda!

As rotundas mantêm-se como as "eternas inimigas" dos automobilistas ou não fosse esse um dos lugares preferenciais para as autoridades policias fazerem operações Stop sem hipótese de fuga aos infractores.

Com o Natal mesmo à porta, alguns condutores por essa Europa fora exibem as suas qualidades artísticas ao decorarem os seus carros com motivos alusivos à quadra.

Uma decoração nada do agrado das autoridades policiais, como confirmou um condutor "apanhado" em França pela Gendarmerie de l'Aube… exactamente numa rotunda!

O Seat Ibiza em apreço estava coberto de grinaldas para celebrar o espírito natalício mas essa opção luminosa é proibida pelo código da estrada gaulês.

Baptizado como "árvore de Natal sobre rodas", os agentes obrigaram o proprietário a desmontar a instalação para evitar qualquer risco de acidente, e deixaram-no partir… sem multa!

