Narcotraficante usa estrepes romanos para travar polícia francesa

15:15 - 30-10-2025
 
 
Que os traficantes de droga estão mais audazes (e perigosos!) não é segredo nenhum mas inédito é encherem a estrada de estrepes para furarem os pneus dos carros da polícia que os perseguem, como aconteceu em França.

A rocambolesca operação policial aconteceu a 4 de Outubro em França na auto-estrada A7, mas só esta quarta-feira os investigadores da divisão OFAST de combate ao narcotráfico em Lyon divulgaram na rede X o resultado final.

Acções de vigilância, escutas telefónicas e cruzamento de informações a uma vasta rede de tráfico de droga no final deste Verão revelaram que a mercadoria estava a ser transportada por via go-fast.

Neste método de transporte ultra-rápido, o veículo que vai à frente do transportador de droga faz de "batedor" para verificar se não há qualquer barreira policial a travar-lhes a viagem.

Infelizmente, o condutor do BMW X4 que levava a carga ilegal não teve "sorte" nenhuma, mesmo lançando estrepes para a estrada, esses triângulos pontiagudos em metal criados pelos romanos.

De pouco lhe serviu porque em poucos minutos os perseguidores policiais interceptaram-no; pelo estado dos pneus do carro, percebe-se que terão sido usados tapetes com pregos para o travar.

Aberto o porta-bagagens estava um "prémio" de 450 quilos de resina de cannabis devidamente acondicionados em sacos desportivos.

A investigação acelerou nos dias seguintes com a captura dos três indivíduos que iam a bordo do "carro-batedor", estando ainda por identificarem possíveis cúmplices em Espanha e França.

