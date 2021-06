Miguel Oliveira ganhou este domingo o Grande Prémio da Catalunha em MotoGP, naquela que foi a sua primeira vitória da temporada.





Não deu hipótese: Miguel Oliveira vence GP Catalunha em MotoGP

Numa corrida em que não deu quaisquer hipóteses aos rivais, o piloto português da KTM partiu da quarta posição na grelha de partida.

De imediato saltou para a frente da corrida, e só abandonou a liderança após uma troca de posições com Fabio Quartararo.

Depressa Miguel Oliveira ultrapassou o piloto francês da Yamaha, mantendo a liderança da corrida até ao baixar da bandeira axadrezada. É a terceira vitória na carreira do piloto luso, que afirma ter sido a sua melhor corrida.

O Mundial de MotoGP é liderado pelos três pilotos da Ducati, com Johann Zarco no primeiro lugar, com 101 pontos.

O piloto francês é seguido pelo australiano Jack Miller, com 90 pontos, e pelo italiano Francesco Bagnaia, com 88 pontos.

Com a vitória no GP Catalunha, Miguel Oliveira subiu à sétima posição, com 54 pontos, quando faltam correr 15 provas.

A próxima corrida é já o GP Alemanha, em Sachsenring, a 20 de Junho.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?