Não há fome que não dê em fartura: depois de em 2024 a Renault ter vencido o troféu com o Scénic E-Tech Electric, a marca do losango repete este ano a vitória mas agora em dose dupla.

Não chegava o R5 eléctrico? Alpine A290 também é Carro Europeu do Ano!

O júri internacional deve ter ficado confuso com os "irmãos gémeo" a concurso, por isso nada melhor do que votar nos Renault 5 E-Tech Electric e Alpine A290 para dissipar todas as dúvidas.

Os dois modelos somaram 353 pontos atribuídos pelos 60 jurados oriundos de 23 países do Velho Continente.

O anúncio foi feito esta sexta-feira, poucas horas depois de terem aberto ao público as portas do salão automóvel de Bruxelas.

O Kia EV3 ficou na segunda posição, com 291 pontos, com o lugar mais baixo do pódio a ser atribuído ao par C3 e ë-C3 da Citroën.

Seguiram-se os Hyundai Inster com 172 pontos, com os três lugares a serem conquistados pelo Dacia Duster (168), Cupra Terramar (165) e Alfa Romeo Junior (136).

