Não caiu à água por milagre: SUV capota a sair de 'ferryboat'

Não ganhou para o susto uma família de três quando o carro em que seguiam capotou a sair de um ferryboat… e por pouco não caiu à água!

O incidente aconteceu no domingo da semana passada no pequeno porto italiano de Procida, uma pitoresca ilha ao largo de Nápoles.

Segundo os relatos da imprensa local, confirmados pela imagens em vídeo, a rampa que liga o barco ao cais estava desalinhada alguns centímetros mas os suficientes para levantar um Audi Q3 na vertical até tombar sobre a capota.

Mãe e filho conseguiram sair do SUV pelos próprios meios mas o pai, que estava ao volante, teve de ser resgatado pelos bombeiros; os três escaparam ilesos mas em choque profundo.

As autoridades já abriram uma investigação para perceber como um erro de alinhamento da plataforma pôde ocorrer num porto tão movimentado como é o de Procida.

