Nada como tomar banho ao volante dum Porsche 911 GT3…

Nada como saborear os 510 cv de um Porsche 911 GT3 em pleno contacto com a natureza… para logo ser envolvido num acidente insólito!

A proeza aconteceu no último fim de semana no norte da Suíça: um jovem condutor conseguiu "atirá-lo" para dentro do rio Limmat quando acelerava numa recta paralela ao curso de água.

Aparentemente, terá perdido o controlo do desportivo após uma curva à esquerda, para logo entrar em pião e deslizar às "arrecuas" para dentro do rio.

Felizmente, nenhum dos dois ocupantes ficou ferido no acidente, a menos que se pense no orgulho do piloto amador de 23 anos que deverá ter ficado pelas ruas da amargura.

Quanto ao 911 GT3, será expectável uma factura bem elevada a menos que a seguradora o dê como abatido…

