N-One e: é o terceiro ''eléctrico'' da Honda para a cidade

O primeiro contacto com o público estava agendado para o Festival de Velocidade de Goodwood no Reino Unido mas o terceiro "eléctrico" da Honda manteve-se relativamente discreto ao longo de todo o evento.

N-One e: é o segundo ''eléctrico'' da Honda para a cidade

Se o protótipo se apresentava como Super EV, devidamente camuflado a circular nas ruas de Londres, o citadino de produção revelado esta segunda-feira apresenta-se sob o nome N-One e:.

As reservas no Japão abrem no final desta semana, para as primeiras entregas acontecerem no Outono. Por saber fica se o carro também irá circular nas estradas europeias, mesmo se tudo aponta nesse sentido.

Visual simpático

As fotografias partilhadas no portal japonês Honda mostram as formas finais do N-One e: um micro citadino eléctrico inspirado nos kei car que pululam nas cidades do país do sol nascente.

A defini-lo está uma silhueta cúbica com as rodas nos quatro cantos do carro, e dois faróis redondos integrados numa grelha compacta em preto, a darem um visual bem simpático ao olhar.

Desconhecem-se as dimensões do modelo, que não deverá ultrapassar os 3,40 metros de comprimento, mas as imagens do habitáculo mostram um arranjo bem conseguido para criar uma maior sensação de espaço, e o banco traseiro pode ser rebatido em duas partes para conseguir um fundo plano.

O posto de condução é simples e ergonómico quanto baste, onde não faltam os botões físicos no volante, assim como no tabliê para controlar a climatização.

À semelhança de outros "eléctricos" de custo controlado, o ecrã multimédia para o infoentretenimento deverá ser proposto apenas nos acabamentos mais ricos; a entrada de gama deverá comportar um suporte para encaixar o telemóvel.

Em plano elevado na consola central estão os comandos de marcha, sem esquecer os modos de condução Eco e One Pedal apropriados à condução urbana.

270 km eléctricos

São ainda desconhecidas a potência do motor eléctrico e a capacidade da bateria mas a insígnia nipónica adianta uma autonomia até 270 quilómetros no ciclo combinado WLTC japonês.

Sem surpresa, tal significa que o acumulador deverá ultrapassar os 35,5 kWh do Honda e, cuja autonomia mal passava dos 200 quilómetros.

Certo é que o micro citadino irá integrar o sistema Honda Connect e os sistemas de segurança e apoio à condução integrados no Honda Sensing.

Não há garantia de que o N-One e: seja lançado no mercado europeu mas não deixaria de ser ridículo tendo em conta que o protótipo foi testado nas principais vias londrinas.

