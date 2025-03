'My Dacia' tem novas funções alargadas a toda a gama automóvel

A solução My Dacia para telemóvel está a ser alargada com novos serviços e funcionalidades para todos os modelos da construtora franco-romena.

As mais recentes adições ao Dacia AR com realidade aumentada compreendem as aplicações Travel Companion e Boot Organizer para sistemas iOS e Android.

O Dacia Media Control faz do telemóvel do condutor um ecrã multimédia inteligente, acessível através dos comandos no volante, com o Dacia Map Update a manter o sistema de navegação Medianav actualizado.

Já o Dacia AR permite explorar o automóvel duma forma inovadora e intuitiva, com é exemplificado no Boot Organizer.

Além de facilitar a visualização da capacidade de carga de cada modelo, a função permite optimizar a arrumação do porta-bagagens, podendo ver-se os acessórios disponíveis para outras necessidades.

O Travel Companion monitoriza os sinais de fadiga ao longo da viagem do condutor, e aconselha paragens de descanso em locais de interesse, sendo compatível com Google Maps, Waze ou Apple Maps.

