My Ami Buggy está de volta: encomendas para segunda série abrem em Junho

Há uma nova edição limitada do My Ami Buggy para quem não conseguiu "apanhar" os 50 espécimes da Ultra-Limited Series que se venderam em menos de 18 minutos há um ano.

A Citroën propõe mais 1.000 unidades mas por cá convém não se distrair, já que para o nosso país estão reservados apenas 50 exemplares.

E, como aconteceu com a série original, apenas poderá ser encomendado online no portal nacional do modelo a 20 de Junho, com as primeiras a acontecerem em Setembro.

Mais jovial e aventureiro

Para quem deixou "fugir" a oportunidade de comprar a edição original, a Citroën responde com mais uma série limitada do My Ami Buggy mas alargada a um milhar de condutores que prezam a vida ao ar livre.

A segunda geração promete ser tão aventureira e jovial como foi a primeira: sem portas e sem tejadilho, ostenta uma carroçaria em tom caqui com detalhes em amarelo ácido.

Elementos como os guarda-lamas, os pára-choques e as jantes exclusivas em dourado dão-lhe o espírito libertador com que originalmente foi idealizado.

Contra a fúria dos elementos, condutor e "pendura" podem contar com coberturas transparentes a fazerem de portas e com uma bolsa amovível montada no centro do volante para guardar pequenos objectos.

A personalidade do quadriciclo eléctrico dedicado à vida ao ar livre ganha novo tom com detalhes em amarelo ácido por fora, e nos espaços de arrumação, pegas de abertura, ganchos para sacos, e pespontos nos bancos.



Modular quanto baste

Para um contacto mais íntimo com tudo o que os rodeia, os ocupantes podem enrolar as coberturas plásticas e fixá-las nos pilares das portas com fechos de correr, ou simplesmente guardá-las em casa.

O "todo o terreno" sem necessidade de carta de condução conta ainda com uma capota preta impermeável com fecho de correr, que pode ser enrolado e fixado na traseira com molas de pressão.

E, para proteger dos raios baixos do sol no arranque ou no fim do dia, a estrutura do tejadilho é prolongada para formar uma pala.

O sistema de fecho dos espaços de arrumação é idêntico ao da versão anterior, tendo evoluído apenas no seu desenho para se assemelharem às cápsulas do fundo das portas das demais versões do Ami.

O painel de instrumentos, que se mantém integrado na coluna de direcção, tem uma nova tampa arqueada que lhe confere um toque retroclássico.

E, para gozar os sucessos musicais do momento, estreia-se o Ultimate Ears Boom. O altifalante Bluetooth, que pode ser transportado para qualquer lugar, encaixa num compartimento especial no painel de instrumentos.



Não precisa de carta de condução

Quanto ao sistema motriz, não há quaisquer novidades no My Ami Buggy: continua a ser um motor eléctrico de 6 kW (8 cv) apoiado numa bateria de 5,5 kWh para uma autonomia até 75 quilómetros.

Simples é o seu recarregamento, feito em cerca de quatro horas através de uma normal tomada de 220 volt como se fosse um electrodoméstico.

A velocidade máxima não ultrapassa os 45 km/hora (em descida consegue-se chegar aos 46 km/hora!) mas é a desenvoltura com que se desembaçara no trânsito que mais o caracteriza.

A encomenda do My Ami Buggy apenas poderá ser feita no portal que lhe é dedicado, a partir das 13h00 de 20 de Junho, e adquirido na rede de concessionários Citroën e nas lojas Fnac.

Há, no entanto, um recorde a bater: os 2 minutos e 53 segundos que o comprador mais rápido demorou a concretizar todo o processo de compra de um exemplar da primeira série.

Pena é que as entregas dos primeiros exemplares no nosso país são apenas em Setembro, no final do Verão, mas tendo em conta as alterações climáticas, poder-se-á contar com sol e calor nas semanas seguintes.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?