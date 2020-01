Mustang de Steve McQueen em 'Bullitt' foi vendido por valor recorde

O Ford Mustang de 1968 que aparece no filme "Bullitt" foi vendido na última sexta-feira e tornou-se no Mustang mais caro de sempre em leilão.

Ainda com as marcas que ficaram de uma das cenas de perseguição mais icónicas do cinema, este Mustang GT que foi conduzido por Steve McQueen no filme "Bullitt" foi vendido por 3,74 milhões de dólares, o equivalente a 3,06 milhões de euros.

O comprador não foi identificado, mas sabe-se que pretendentes não faltaram. "O martelo foi batido nos 3,74 milhões de dólares, mas com as taxas, o custo total é de 3,36 milhões de dólares", explicou David Morton, responsável pela casa Mecum Auctions, em Orlando.

Recorde-se que este Mustang GT, que foi vendido a um funcionário da Warner Brothers depois das filmagens, acabou nas mãos de Robert Kiernan, de New Jersey, que o manteve até falecer, em 2014.

Comprou-o por apenas 6 mil dólares, mas pelo meio terá recusado uma oferta do próprio Steve McQueen. Agora este pedaço de história do cinema foi levado a leilão pela família de Kiernan e bateu todos os recordes.





