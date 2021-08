Museu Opel Classic aberto 24 horas a visitas virtuais

Visitar um museu automóvel sem sair da cama… sim, é possível, e essa possibilidade ganhou outra dimensão com as restrições impostas pela pandemia da Covid-19.

A Opel Classic estreou uma exposição virtual a 360 graus, que permite conhecer o percurso da sua história de 159 anos, dos quais os últimos 120 foram como construtor automóvel.

Os visitantes podem ficar a conhecer a exposição na antiga estação de carregamento K6, no complexo da fábrica de Rüsselsheim, 24 horas por dia e em qualquer dia do ano.

Alternative Drive, Rally Racing, Roaring Twenties e Mobility for Millions são as quatro temáticas em que se podem apreciar mais de 600 automóveis históricos e protótipos.

Os visitantes virtuais entram primeiro nos denominados "salões sagrados" da Opel Classic. Para além da colecção automóvel, estão igualmente expostos outros 300 artigos, desde máquinas de costura até um motor de avião.

Os pontos de informação amarelos iluminam-se sobre os veículos e objectos que pertencem ao tema seleccionado, ampliando-os e descrevendo o seu significado histórico e destaques técnicos.

Sob o tema Alternative Drive (Propulsores Alternativos), destacam-se modelos especiais como o RAK 2 de 1928, com propulsão de foguetes alimentados a combustível sólido.

Também estão presentes os primeiros protótipos eléctricos, como o Opel Impuls I de 1990, e os quatro veículos de teste HydroGen, com a maioria baseada no Zafira.

Sob o lema Rally Racing, estão modelos de ralis emblemáticos como o Opel Ascona, com que Walter Röhrl e Jochi Kleint foram campeões europeus em 1974 e 1979, com o primeiro a ser campeão mundial em 1982 com o Ascona 400.

Curioso é o único Opel Kadett 4x4 pensado para o campeonato do mundo de ralis, que depois veio a correr no Rali Paris-Dakar.

A representar a actualidade está o Opel ADAM R2, quatro vezes campeão europeu de juniores entre 2015 e 2018, e o novíssimo Opel Corsa-e Rally, primeiro carro eléctrico de ralis do planeta.

Sob o tema Roaring Twenties (Loucos Anos 20) estão agrupados jóias de uma época de invenções desenfreadas.

Também a produção em série, em linhas de montagem novas e eficientes, permitiu que automóveis como o Opel Laubfrosch tivessem preços acessíveis.

Em Mobility for Millions (Mobilidade para Milhões), são repassados modelos de sucesso como o Opel Kadett, com uma história de 85 anos ao longo de 11 gerações, e o novo Opel Astra, que terá uma variante electrificada pela primeira vez.

A visita ao museu virtual Opel Classic pode ser acedida através da ligação www.opel.com/microapps/opelclassic/.

Já segue o