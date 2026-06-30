Multiplina Concept é nova aposta da Fiat para a micromobilidade eléctrica

A Fiat reconfirmou a sua aposta na micromobilidade eléctrica com a apresentação dum ecossistema coerente no último fim de semana em Roma.

O Topolino mantém-se como um dos maiores sucessos da marca italiana nesse campo, como se confirma nas várias variantes que a gama comporta, sem esquecer a nova evolução do "triciclo" Tris alimentado a electrões.

O destaque da apresentação, no entanto, foi dado ao novíssimo Multiplina Concept, numa reinterpretação ousada do lendário Fiat 600 Multipla lançado em 1956.

Espaço maximizado

Concebido como o elo perdido entre o Topolino e um "verdadeiro" automóvel, o protótipo assume uma estrutura que maximiza o espaço a bordo segundo uma arquitectura "inteligente" centrada no condutor e seus acompanhantes.

Mais do que um simples exercício de estilo, adopta as formas dum monovolume quase vertical, como se percebe no pára-brisas "panorâmico" a assentar numa dianteira praticamente plana e com as ópticas integradas numa posição elevada.

A ampla área envidraçada que rodeia o habitáculo, e as rodas montadas nas extremidades, maximizam o espaço interior apesar das dimensões muito compactas do protótipo.

Categoria diferente

Projectado para transportar quatro pessoas, deverá ficar colocado num patamar bem diferente do que ocupa o Topolino, já que ao enquadrar-se na categoria dos quadriciclos pesados (L7) com um peso máximo de 450 quilos sem contar com a bateria.

Os dados técnicos do Multiplina Concept mantêm-se em segredo mas, definido que está o posicionamento na categoria de quadriciclos pesados, a potência do motor não poderá ultrapassar os 15 kW (20 cv) nem os 90 km/hora de velocidade máxima.

O salão automóvel de Paris, em Outubro, poderá ser o cenário escolhido para a estreia ao público, com o lançamento no mercado a poder acontecer em 2028 caso o projecto se torne uma realidade.

Texto: P.R.S.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?