Mulliner Batur: gran turismo eléctrico da Bentley estreia-se em Monterey

Chama-se Mulliner Batur e é o ponta de lança da Bentley no mundo dos gran turismo 100% eléctricos. E do modelo, que será estreado a 21 de Agosto no Monterey Car Week, nos Estados Unidos, já se conhece o desenho da grelha dianteira.

Muito mais do que apenas o sucessor do Bacalar, o novo desportivo irá revelar uma linguagem estilística inédita. Os temas e as formas que o constituem irão definir a futura gama de veículos eléctricos da construtora britânica.

Essa ideia está também presente na designação do carro: Batur é o nome de um conhecido lago em Kintamani, na ilha indonésia de Bali.

Pouco se sabe sobre as características do gran turismo mas não será uma surpresa ter a sua base no Continental GT Speed, em que o Bacalar se inspira.

O exterior, no entanto, será totalmente redesenhado, e o habitáculo terá opções de personalização quase infinitas que a sua construção artesanal possibilita.

Vários rumores indicam que a produção será limitada a 25 exemplares, com um preço de partida a rondar os 2,4 milhões de euros.

