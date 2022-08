É a proposta mais potente da luxuosa oferta da Bentley: limitado a 18 exemplares, o novo Mulliner Batur é um verdadeiro deslumbramento para quem tiver dois milhões de euros à mão.

Mulliner Batur: 2 milhões de euros para o mais potente da Bentley

Revelado na Califórnia durante o Monterey Car Week, o novo super desportivo baseia-se na mecânica do Continental GT Speed, mas com acertos que o tornam um verdadeiro monstro de luxo na estrada.

As suas linhas evocam o que será o futuro design dos "eléctricos" da insígnia britânica na próxima década, com o primeiro modelo movido a electrões a poder ser inspirado neste coupé de altas prestações.

Visual inovador

Visto de fora, este Mulliner Batur revela mudanças radicais face às actuais propostas da Bentley, a começar pelas ópticas horizontais muito afiladas, a dar corpo a uma frente elegante mas muito agressiva.

A parte inferior é ligeiramente arredondada mas a superior apresenta-se com um corte limpo, sublinhado por uma faixa luminosa para as luzes LED diurnas.

A enorme grelha do radiador, com um padrão em vermelho, é complementada por entradas de ar de grandes dimensões.

Já de perfil, assinalam-se os vincos na parte inferior das portas, a dar ainda mais relevância às jantes em liga leve de 22 polegadas com acabamentos em preto.

A traseira também é única, ao avançar com uma surpreendente estética arredondada, ao melhor estilo de um fastback.



Os farolins são muito finos enquanto o difusor em preto, com as suas largas saídas de escape em titânio, dão o tom a uma estética muito bem conseguida.

O super desportivo ganha ainda um pequeno spoiler que se eleva para gerar mais peso descendente a alta velocidade.

A bordo, a revolução é menos marcante, revelando uma ligação íntima ao Continental GT Speed mas com vários detalhes personalizados.

O selector Dynamic Drive é impresso em 3D com ouro de 18 quilates, destacando-se ainda a inserção gravada e envernizada no tabliê, com o espectro do som emitido pelo bloco W12 biturbo.

Potente e exclusivo

Sob o capô, o Bentley Mulliner Batur assume o motor W12 do Continental GT Speed mas reformulado com um novo sistema de admissão, a que se soma a revisão dos turbos e dos intercoolers.



O resultado final é uma potência de 740 cv e um binário de 1.000 Nm, passados ao alcatrão através de uma transmissão automática de dupla embraiagem de oito relações.

Somam-se ainda com um diferencial autoblocante electrónico activo, assim como barras estabilizadoras activas geridas pelo sistema eléctrico de 48 volt, e quatro rodas direccionais.

Anunciado como o modelo mais rápido e potente de sempre da construtora britânica, ficam apenas por saber a velocidade de ponta e o tempo que demora a cumprir os zero aos 100 km/hora.

Com uma produção limitada a 18 exemplares, os 1,95 milhões de euros que custa o Bentley Mulliner Batur antes das previsíveis personalizações, não intimidaram os fãs da marca; toda a série está já esgotada!

O super desportivo de luxo entra na linha de montagem no início de 2023, com a entrega dos primeiros exemplares a acontecerem antes do verão.

