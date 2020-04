Muito carbono: Tesla Model 3 ganha agressividade pela mão da JD Customs

Um dos pontos que mais desespera aqueles que optam por automóveis electrificados é a sua falta de agressividade visual na estrada, que nada tem a ver com a potência que os motores eléctricos oferecem.

A holandesa JD Customs propôs-se corrigir esse "problema", ao dar uma nova roupagem carbonificada ao Tesla Model 3 Performance. O resultado está mais do que conseguido, abrindo as portas à personalização do modelo mais popular da marca de Elon Musk.





Os guarda-lamas, o pára-choques dianteiro com separador e as saias laterais dão outra vida a este carro familiar, rematado por um capô e por uma porta daa bagageira distintos.

Umas novas jantes de liga leve, acompanhadas por uma renovada suspensão pneumática, colam o bólide à estrada de maneira a tirar o melhor partido dos seus 358 kW (487 cv) de potência e 640 Nm de binário máximos.

Embora se desconheça se a JD Customs chegou a mexer nos motores eléctricos, acreditamos que ninguém ficará desiludido com os 3,3 segundos que leva a ir dos 0 aos 100 km/hora, para uma velocidade de ponta de 261 km/hora.