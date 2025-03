Motorista ''atacado'' com bolas de neve… dá resposta à altura!

A Primavera arrancou quinta-feira no hemisfério norte do nosso planeta mas na Turquia o rigor do Inverno ainda se sente na sua plena força.

Um divertimento para um grupo de jovens de Denizli, no sudoeste daquele país, que decidiram esta semana bombardear com bolas de neve um autocarro que passava numa avenida da cidade.

"Furioso", o motorista trava de repente e saí do veículo a toda a velocidade… para responder-lhes com bolas de neve naquela "guerra" insólita!

