Já foi dado o tiro de partida para a produção na fábrica de Steyr, da nova geração de motores eléctricos que irão equipar os futuros Neue Klasse da BMW.

Motor Gen6 eDrive irá equipar novo BMW iX3 com 800 km de autonomia

O propulsor Gen6 eDrive que primeiro equipará o BMW iX3, com estreia em Setembro no salão automóvel de Munique, foi desenvolvido segundo uma arquitectura eléctrica de 800 volts, com óbvios ganhos de desempenho face à anterior versão.

Além de reduzir as perdas energéticas até 40%, de acordo com a construtora germânica, o peso do motor baixou 10%, ao mesmo tempo que os custos de produção foram reduzidos em 20%.

Mais relevante será o seu papel para o SUV compacto conseguir uma autonomia apontada aos 800 quilómetros em "colaboração" com as novas baterias que irão equipá-lo.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?