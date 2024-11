O híbrido plug-in Mazda MX-30 R-EV e a tecnologia motriz e-Skyactiv R-EV que o integra foram distinguidos com o troféu Tecnologia Automóvel do Ano 2024-2025 pela Japan Automotive Hall of Fame.

Motor e-Skyactiv R-EV do Mazda MX-30 ganha prémio de tecnologia

É o mais recente galardão que a insígnia nipónica vence, depois de ter sido reconhecida em 2022-2023 com o prémio Apoio à Posição de Condução e Resposta de Emergência do Motorista no CX-60.

Recorde-se que o Mazda MX-30 tem a alimentá-lo um novo motor rotativo Wankel que funciona como um extensor de autonomia para lá dos 600 quilómetros, ao actuar como gerador para carregar a bateria,

O pequeno bloco a gasolina de injecção directa, com apenas 830 centímetros cúbicos, desenvolve 75 cv e 116 Nm.

A tracção dianteira é dada pelo mesmo motor de 125 kW (170 cv) e 260 Nm da variante 100% electrificada.

A bateria de 17,8 kWh que o suporta oferece uma autonomia até 85 quilómetros, chegando aos 110 quilómetros na cidade.

"O motor rotativo é um símbolo do ‘desafio insaciável’ da Mazda em incorporar a sua singularidade e capacidade tecnológicas num novo veículo", afirmou o engenheiro-chefe do crossover híbrido plug-in aquando da entrega do prémio.

"O nosso desafio vai para além do avanço tecnológico", sublinhou Okadome Mitsuyo. "O nosso objectivo é proporcionar novos valores e emoção aos nossos clientes".

