MotoGP: Oliveira cai e desiste em GP França ganho por Bastianini

Miguel Oliveira desistiu do Grande Prémio de França em MotoGP ao cair com a sua KTM a três voltas do fim da prova, quando seguia na nona posição.

A corrida foi ganha pelo italiano Enea Bastianini, pela Ducati, deixando o colega de equipa, o australiano Jack Miller, na segunda posição, a 2,718 segundos.

O espanhol Aleix Espargaró, com a sua Aprilia, cortou a meta no terceiro lugar, a 4,182 segundos do vencedor.

Fabio Quartararo, da Yamaha, foi quarto classificado e mantém a liderança do Mundial de MotoGP, com 102 pontos.

O piloto de Almada não teve sorte nesta sétima prova do Mundial de MotoGP corrido este domingo na pista de Le Mans.

Arrancou da grelha de partida em 17.º lugar mas logo passou para 13.º, subindo mais uma posição ao ultrapassar o espanhol Pol Espargaró, da Honda.

À volta 12 estava na décima posição, passando para nono ao beneficiar da queda de Francesco Bagnaia, da Ducati, à volta 22.

Foi na perseguição a Brad Binder, da KTM, que Miguel Oliveira sofreu a queda que o atirou para fora do GP França.

Miguel Oliveira ocupa a 11.ª posição no Mundial de MotoGP, com 43 pontos, a 59 pontos de distância do líder.

A oitava etapa do campeonato acontece no fim-de-semana de 27 a 29 de Maio com o GP Itália, que irá correr-se no circuito de Mugello.

