Miguel Oliveira terminou este domingo na nona posição o Grande Prémio de Itália em MotoGP, numa corrida ganha por Francesco Bagnaia.

MotoGP: Bagnaia vence GP Itália com Miguel Oliveira em nono

O piloto luso da KTM recuperou seis posições e concluiu as 23 voltas ao circuito com o tempo de 41.30,179 minutos.

Ficou a 11,256 segundos do vencedor Francesco Bagnaia, da Ducati, com Fabio Quartararo, da Yamaha, a ficar em segundo, a 0,635 segundos, e Aleix Espargaró, da Aprilia, em terceiro, a 1,983.

Bom arranque na partida

Miguel Oliveira, que saiu da 15.ª posição da grelha, fez um bom arranque, ganhando quatro lugares logo na primeira volta.

Na sétima volta, desenvencilhou-se do espanhol Marc Márquez, da Honda, subindo a décimo, e, três voltas mais tarde, ultrapassou o autor da pole position, Fabio Di Giannantonio (Ducati), para chegar a nono.

Com a queda de Enea Bastianini (Ducati) na 14.ª volta, quando era sexto, o piloto português ascendeu à oitava posição.

Todavia, viria a ser ultrapassado pelo japonês Takaaki Nakagami (Honda) após a 16.ª passagem pela meta, regressando ao nono posto, que manteve até final.

Quem também fez uma grande recuperação foi Bagnaia, pois, saindo do quinto posto, baixou a oitavo após o arranque, mas conseguiu recuperar e, à nona volta, já liderava.

A prova transalpina até começou com uma surpresa, já que foi o italiano Luca Marini (Ducati) a liderar, antes de ser ultrapassado pelo companheiro de equipa Marco Bezzecchi.



O piloto da Ducati manteve o primeiro lugar durante oito voltas, para terminar a corrida na quinta posição.

Bagnaia encetou um ritmo demolidor, bateu o recorde da melhor volta em corrida, e chegou a passar Fabio Quartararo e Luca Marini de uma assentada.

Recorde batido

Outro recorde que foi batido neste Grande Prémio foi o da velocidade de ponta: o espanhol Jorge Martin (Ducati) chegou aos 363 km/hora.

Esta foi a segunda vitória da temporada de 'Pecco' Bagnaia, que ganhou cinco pontos ao líder do campeonato, o campeão Fabio Quartararo, que fez "a melhor corrida" da sua vida.



Já Marc Márquez não conseguiu aproximar-se de Miguel Oliveira e terminou a prova em lágrimas, pois vai ser operado durante a semana pela quarta vez ao braço direito.

"Desta forma, não me via a competir por muito mais tempo", explicava, no final, o piloto catalão.

Com estes resultados, Quartararo mantém o comando do campeonato, com 122 pontos, com Aleix Espargaró em segundo, a oito pontos

É o quarto pódio consecutivo em MotoGP do francês, um feito inédito para ele e para a Aprilia. Bastianini é terceiro, mas já a 28 pontos do primeiro lugar.

Miguel Oliveira manteve a 11.ª posição, agora com 50 pontos, a seis do espanhol Joan Mir (Suzuki), que é 10.º, e a dez de Marc Márquez, que é nono e deverá falhar as próximas corridas.

O Mundial de MotoGP prossegue já no próximo fim-de-semana, com o GP Catalunha, em Barcelona, onde Miguel Oliveira venceu em 2021.

