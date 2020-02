Moto com 4 rodas? Sim, conheça a Lazareth LM 410!

Não consegue perceber o que é isto? Não se preocupe, é que a Lazareth LM 410 não se encaixa em nenhuma categoria conhecida. Promete ter a segurança de um veículo de quatro rodas e a liberdade de uma moto, além de uma imagem agressiva e que promete não deixar ninguém indiferente.

Esta é a mais recente ideia da empresa francesa Lazareth, que criou uma moto com quatro rodas e um motor de 998 cm3 de cilindrada e 200 cv de potência. Este bloco, de quatro cilindros, é o mesmo que encontramos na Yamaha YZF-R1 e isso já diz tudo acerca das capacidades deste veículo.

Com uma produção limitada a apenas 10 unidades e com um preço base de 100 mil euros, a Lazareth LM 410 não é para todas as carteiras. Mas se quiser dar nas vistas entre os seus amigos, esta é uma maneira de o conseguir.