Mortalidade rodoviária na UE: Portugal em quinto com a taxa mais elevada

Portugal foi o quinto país da União Europeia (UE) com a maior taxa de mortalidade rodoviária em 2025, mesmo tendo registado uma diminuição de 6% face ao ano anterior.

Segundo números divulgados esta terça-feira pela Comissão Europeia, morreram 578 pessoas em acidentes rodoviários no último ano no nosso país.

Em termos proporcionais, essa cifra corresponde a 51 mortes por milhão de habitantes, a quinta taxa mais elevada entre os 27 Estados-membros.

Mesmo assim, a tendência em Portugal tem sido positiva: quando comparado com os de 2024, estes números representam uma diminuição de 6%, e, relativamente a 2019, uma queda de 16% nas mortes nas estradas.

Os únicos países onde a taxa de mortalidade é superior à de Portugal são a Letónia (64 mortes por milhão de habitantes), Croácia (65), Roménia (68) e Bulgária (71).

Em sentido contrário, os Estados-membros onde se registam menos mortes na estrada são a Suécia (19 por milhão de habitantes), Dinamarca (24), Estónia (31) e Irlanda (33).

Muito caminho a percorrer

Em comunicado divulgado pela agência Lusa, a Comissão Europeia refere que, em 2025, se registaram 19.350 mortes na estrada em toda a UE, menos 580 do que em 2024 (-3%) e menos 3.400 do que em 2019 (-15%).

"Embora este avanço significativo reforce a posição da UE como uma das regiões mais seguras do mundo em termos de segurança rodoviária, a maioria dos Estados-membros ainda não está no caminho certo para atingir o objectivo da UE de reduzir para metade o número de mortes e feridos graves nas estradas até 2030", salienta o executivo comunitário.

Segundo a Comissão Europeia, apenas a Bélgica, Bulgária, Dinamarca, Polónia e Roménia estão no caminho para atingir essa meta.

As pessoas idosas são mais frequentemente vítimas de acidentes rodoviários do que as outras faixas etárias, ocorrendo a maior parte dos acidentes em estradas rurais, fora das zonas urbanas.

A Comissão Europeia destaca ainda que, "por cada vítima mortal de acidente rodoviário, estima-se que cinco pessoas sofram ferimentos graves".

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