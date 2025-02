Morgan Motors prepara novo topo de gama; electricidade nem vê-la!

O fim dos motores de combustão interna em 2035, numa imposição da União Europeia, não deverá sujeitar a Morgan Motors a abandonar essa tecnologia "velha" de mais de um século.

A razão é simples quanto baste já que as construtoras automóveis com um baixo volume de produção não estarão "obrigadas" a seguir aquelas premissas.

É esse o caso da insígnia britânica, cuja produção anual não chega aos mil exemplares, tornando-os mais do que exclusivos na estrada… e na carteira!

Na fase final de testes está já um protótipo daquele que será o futuro topo de gama mas não será ele a substituir o lendário Plus Six que já tem o fim da produção confirmado.

Devidamente camuflado antes da estreia oficial na Primavera, do meio da "mascaragem" sobressaem apenas os faróis com tecnologia LED e a típica grelha do radiador, a confirmar o seu motor térmico.

A Morgan Motors explica que irá equipar o conhecido (e devidamente actualizado) TwinPower Turbo de 3.0 litros da BMW.

Ainda sem nome de baptismo, sabe-se apenas que o roadster será construído sobre a nova plataforma CXV evoluída a partir do chassis em alumínio concebido pela construtora.

Mais leve e mais rígida, esta solução engloba uma gama de recursos técnicos inovadores para oferecer um desempenho dinâmico superior e um maior prazer de condução.

