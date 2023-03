Montagem de automóveis em Portugal cresce 22,6% desde início do ano

A produção automóvel no nosso país cresceu 29,2% em Fevereiro face ao mesmo mês do ano passado, correspondente a 30.968 veículos.

Em termos acumulados, nos dois primeiros meses saíram 51.515 viaturas das fábricas instaladas em Portugal, mais 22,6% do que em igual período de 2022.

Os dados avançados esta quarta-feira pela Associação do Comércio Automóvel (ACAP) confirmam a importância das exportações para o sector automóvel.

O mercado externo é o destino de 97,3% dos veículos produzidos no nosso país, com a Europa à cabeça com 87,3%.

A Alemanha, com 19,6%, está no topo da tabela, seguindo-se a França (15,1%), Itália (12,3%), Espanha (9,7%) e Reino Unido (8,2%).

Em relação à montagem de veículos automóveis pesados, em Fevereiro foram montados 20 unidades, mais 150% do que no mesmo mês de 2022.

Nos dois primeiros meses de 2023, a montagem de 36 veículos pesados representou um crescimento de 111,8% face igual período do ano anterior.

Refira-se, no entanto, que em Janeiro e Fevereiro apenas foram montados veículos pesados de passageiro.

Foram exportados 97,2% (35 unidades) dos veículos pesados, com o Reino Unido (80%) e a Alemanha (20%) a serem os únicos destinos de exportação.

