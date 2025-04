''Monstro'' eléctrico da BYD: Denza Z9 GT a chegar com 965 cv!

Há uma nova insígnia premium a chegar à Europa pelas mãos da BYD antes do final do ano. Chama-se Denza a marca da construtora chinesa e tem como ponta de lança um "monstro" com quase 1.000 cv!

Desenhado ao estilo duma shooting brake, o Z9 GT destaca-se na versão 100% eléctrica pela potência extrema que lhe dão os três propulsores numa plataforma com uma arquitectura de 800 volts.

O primeiro, de 230 kW (313 cv), está montado no eixo dianteiro, com os outros dois no traseiro, cada um a "passar" 240 kW (326 cv) por roda.

Espera-se um "disparo" de 3,4 segundos dos zero aos 100 km/hora, à conta duns combinados 710 kW (965 cv) e 1.355 Nm, para uma velocidade de ponta em redor dos 240 km/hora.

A alimentar todo este poder está uma bateria LFP de 100 kW para uma autonomia em redor dos 550 quilómetros, recarregável de 30 a 80% em menos de 20 minutos a 270 kW em corrente contínua.

E também há híbrido plug-in

A variante híbrida plug-in, definida como DM-i pela Denza, não fica atrás do "irmão" totalmente alimentado a electrões em termos de desempenho.

O bloco turbo de 2.0 litros e quatro cilindros, com 207 cv e 325 Nm, está aliado não a um, nem sequer a dois, mas antes a três motores eléctricos.

O dianteiro debita 200 kW (272 cv) e 315 Nm, com os dois para as duas rodas traseiras a "oferecerem" 220 kW (299 cv), com a bateria LFP de 38,5 kWh a permitir distâncias até 170 quilómetros entre cargas.

Embora menos potente, "beneficia" dum peso de 2.790 quilos, contra os quase 2.900 quilos do 100% eléctrico, cumprindo os zero aos 100 km/hora em 3,6 segundos para 230 km/hora de velocidade máxima.

Refira-se que todos estes dados técnicos são válidos apenas para Z9 GT vendido na China; as derradeiras afinações que a Denza está a fazer para a Europa poderá alterar ligeiramente estes números.

Uma certeza é que as versões dispõem de rodas traseiras direccionais mas com uma evolução tecnológica invulgar, ao permitir que uma gire de forma independente da outra.

Esta solução não só ajuda no estacionamento mas também reforça a segurança ao aumentar o ângulo de convergência para maior estabilidade em curva.

Luxuoso e intimidante

Um visual intimidante promete cumprir as expectativas de desempenho desta "carrinha" com 5,18 metros de comprimento por 1,99 de largura e 1,50 de altura.

A dianteira é definida por um capô longo e musculado por duas nervuras, com as ópticas rasgadas de ambos os lados duma grelha fechada sobre três largas entradas de ar.

Visto de lado distingue-se uma longa linha desde os arcos dianteiros das rodas, que logo desce de forma abrupta para o nível inferior das portas até terminar no pára-choques traseiro.

O tejadilho panorâmico com uma inclinação suave adopta o efeito flutuante que lhe conferem as duas asas superiores sobre o vidro traseiro, com o difusor nada discreto a reforçar um espírito desportivo com raça.

O interior premium parece retirado duma nave espacial mais própria da ficção científica, como se percebe nos cinco ecrãs a toda a largura da shooting brake.

Os laterais exibem as imagens captadas pelos retrovisores, com o ecrã multimédia de 17,9 polegadas ao centro a "intrometer-se" entre o painel de instrumentação e o visor para o acompanhante.

Pele, madeira e alumínio são os materiais seleccionados para realçar o luxo a bordo, onde não falta espaço para os ocupantes desfrutarem da viagem, graças aos 3,13 metros que separam os dois eixos.

Sem datas de chegada ao nosso país, o Denza Z9 GT deverá entrar na Europa antes do final do ano, com a variante híbrida plug-in a seguir-lhe os passos em 2026.

