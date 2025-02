Monovolume ou comercial? Kia PV5 já se mostra antes da estreia

Depois das primeiras imagens do novíssimo Kia EV4, é agora a vez de revelar o PV5 eléctrico com que irá "atacar" os segmentos dos ligeiros comerciais e de passageiros em modo 100% eléctrico.

Sem demasiadas diferenças em relação ao protótipo que levou ao CES 2024 em Las Vegas, é o primeiro modelo da insígnia sul-coreana construído sobre a nova Platform Beyond Vehicle (PBV).

Na sua génese está a redefinição dos conceitos de espaço e mobilidade numa proposta que oferece uma larga flexibilidade e personalização graças à sua modularidade.

Futurismo contemporâneo

A estética futurista está em linha com as últimas produções da Kia, graças ao perfil geométrico e às enormes superfícies envidraçadas nesta variante PV5 Passenger, possibilitada por uma baixa linha de cintura

Janelas essas emolduradas pelos contornos em vidro gráfico a preto, em perfeito contraste com a cor principal da carrinha, com o mesmo tom a definir o desenho geométrico das cavas das rodas em plástico.

A dianteira é realçada pelas luzes diurnas separadas por uma enorme faixa a negro, com os faróis encaixados num plano inferior sobre a grelha fechada.

A traseira vertical reforça o carácter robusto do "monovolume" para uma lógica funcional, o mesmo acontecendo com a variante profissional Cargo, com o perfil mais quadrado a reflectir uma maior eficiência de espaço.

Mais uma vez, a Kia não avança informações técnicas para as versões comercial e de passageiros da PV5: esses dados serão revelados no EV Day 2025 que irá acontecer a 27 de Fevereiro em Tarragona, Espanha.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?