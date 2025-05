Monolugar da estreia de Ayrton Senna é ''estrela'' no Bossa Market

A cultura e a gastronomia brasileiras vão unir-se no Bossa Market que irá acontecer no Estoril no fim de semana de 7 e 8 de Junho mas, para os adeptos do desporto automóvel, há um "aperitivo" muito especial.

Em exposição ao público irá estar o monolugar da equipa de Ralf Firman com que Ayrton Senna se estreou na modalidade em 1981 no Reino Unido, sendo campeão da Fórmula Ford 1600 britânica com 12 vitórias em 20 corridas.

Ao lado da relíquia histórica estará exposto o Caterham SS600 com que a Bossa Racing Team participa no campeonato Caterham Motorsport Iberia.

Já na sexta edição, o Bossa Market irá acontecer no FIARTIL do Estoril com a participação de mais de 120 expositores dedicados à gastronomia, moda e decoração, a que se somam várias actividades infantis no espaço Bossa Kids.

A música não poderia faltar no Palco Bossa, com a noite de sábado a ser protagonizada por Paulo Miklos. O antigo vocalista do grupo Titãs irá cantar os sucessos que coleccionou em 40 anos de carreira.

No domingo será a vez do luso-brasileiro Tiago Nacarato animar as hostes com um repertório apoiado nos álbuns Lugar Comum e Peito Aberto que tem no currículo.

Além das duas atracções principais, o eventocontará ainda no sábado com actuações de Rocho e Tere Franco (Bossa Nova e Fado), Carol Ramalho (tributo a Marisa Monte), Bué Tolo (bloco de Carnaval) e Allan Massay (Pop Brasil)

No domingo destacam-se Duda Laurent (Bossa Nova e MPB), Samba do Serginho (samba, pagode e axé) e Baile du Bom (baile dançante com samba rock).

As entradas para o Bossa Market já estão à venda nos locais habituais, com os preços a variarem entre os seis euros diários e os 12 euros para o passe.

