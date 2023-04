Há um novo carro de serviço 100% eléctrico da Opel para facilitar a vida dos profissionais que procuram carros comerciais com soluções invulgares.

Mokka Electric é o novo ''comercial'' da Opel

Afinal, trata-se do conhecido Mokka Electric mas preparado pela Bott com dispositivos de arrumação que aproveitam ao máximo o espaço disponível a bordo do crossover.

O sistema de prateleiras bott vario3 instalado é suportado por uma estrutura de segurança firmemente fixada à carroçaria do "eléctrico".

Os módulos e as gavetas instalados, reconhecidos pela sua robustez e leveza, são combinados de forma optimizada para se adaptarem ao veículo.

Apenas com os bancos à frente, o peso da estrutura é distribuído de forma uniforme com o rebatimento dos assentos traseiros.

E, caso seja necessário espaço adicional na bagageira para pequenos artigos, a caixa bott vario3 Mobile Box pode ser removida sem qualquer problema.

A segurança do sistema, nas suas várias configurações, foi testada em colisões com viaturas carregadas, segundo a norma ECE R44.

Nos ensaios, as gavetas permaneceram fechadas e nenhum objecto saltou fora dos módulos de arrumação.

A nível mecânico, este Opel Mokka Electric de serviço mantém as mesmas características da versão de lançamento do crossover de passageiros.

O motor eléctrico debita 100 kW (136 cv) de potência e 260 Nm de binário, com a bateria de 50 kWh a assegurar até 338 quilómetros de autonomia.

A bateria pode ser carregada até 80% em apenas 30 minutos numa estação de carregamento rápido de 100 kW.

Desconhece-se a chegada aos concessionários nacionais desta opção comercial, e por que valor.

