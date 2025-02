Moeda de 10 euros festeja 70 anos do Citroën DS

Já passaram 70 anos sobre a estreia do revolucionário do Citroën DS e nada melhor do que celebrar a data no Rétromobile 2025 em Paris do que com uma moeda de dez euros em prata.

A peça de colecção, que exibe um DS de 1955 espelhado com um DS 23 de 1975, é produzida numa coloração dourada a realçar o feixe luminoso dos faróis de ambos os modelos.

A estreia mundial aconteceu em Berlim na World Money Fair, com a sua venda a acontecer no espaço da DS Automobiles no salão automóvel que abriu as portas na quarta-feira.

E também não será de espantar alguma dificuldade em comprá-la, já que apenas foram "confeccionadas" 5.000 exemplares pela Casa da Moeda de Paris, com cada uma a custar 15 euros.

Nada de muito preocupante, a menos que seja um coleccionador obcecado: aquela moeda especial é o ponto de partida para uma colecção que irá crescer até ao final deste ano.

A colecção DS será alargada a partir de 3 de Junho de 2025, com duas peças em prata maciça, e outra em ouro fino, a que se soma um conjunto especial DS com moedas francesas de circulação.

