Mobi.e reforça electromobilidade nacional com nova plataforma

A Mobi.e vai reforçar a aposta na electromobilidade com o lançamento duma nova plataforma de roaming.

Anunciada esta quarta-feira, a Mobi.Hub assegura a continuidade da interoperabilidade da mobilidade elétrica no nosso país, mas agora adaptada ao novo enquadramento do mercado.

A nova plataforma reúne operadores de pontos de carregamento (OPC) e prestadores de serviços de mobilidade eléctrica (EMSP) num único ecossistema.

Disponível para todos os intervenientes do mercado, estejam ou não ligados à Mobi.E, o hub assegura a migração gradual para o novo modelo sem impacto na operação dos parceiros nem na experiência dos utilizadores.

Em simultâneo, é lançado o Mobi.Charge, outro produto direccionado aos OPC que não possuam uma plataforma própria, para apoiá-los na gestão da sua rede de postos de carregamento.

A rede de carregamento conectada à Mobi.e integra actualmente mais de 30 comercializadores de electricidade para a mobilidade eléctrica (CEME) e cerca duma centena de OPC.

Texto: P.R.S.

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