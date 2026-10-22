 Pesquisa
Tome Nota

Mobi.e reforça electromobilidade nacional com nova plataforma

13:27 - 22-10-2026
 
 
Mobi.e reforça electromobilidade nacional com nova plataforma

A Mobi.e vai reforçar a aposta na electromobilidade com o lançamento duma nova plataforma de roaming.

Anunciada esta quarta-feira, a Mobi.Hub assegura a continuidade da interoperabilidade da mobilidade elétrica no nosso país, mas agora adaptada ao novo enquadramento do mercado.

A nova plataforma reúne operadores de pontos de carregamento (OPC) e prestadores de serviços de mobilidade eléctrica (EMSP) num único ecossistema.

Disponível para todos os intervenientes do mercado, estejam ou não ligados à Mobi.E, o hub assegura a migração gradual para o novo modelo sem impacto na operação dos parceiros nem na experiência dos utilizadores.

Em simultâneo, é lançado o Mobi.Charge, outro produto direccionado aos OPC que não possuam uma plataforma própria, para apoiá-los na gestão da sua rede de postos de carregamento.

A rede de carregamento conectada à Mobi.e integra actualmente mais de 30 comercializadores de electricidade para a mobilidade eléctrica (CEME) e cerca duma centena de OPC.

Texto: P.R.S.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?

TEMAS:

Mobi.eMobi.Hub
Faltam 300 caracteres
Comentário enviado com sucesso
Subscrever Newsletter
Últimas Notícias
ver mais
pub

vídeos

Dacia Striker ''derruba'' preços no segmento familiar… e já pode reservá-lo!

Dacia Striker ''derruba'' preços no segmento familiar… e já pode reservá-lo!

Omoda X Concept: SUV ultra futurista para o puro gozo 'off-road'

Omoda X Concept: SUV ultra futurista para o puro gozo 'off-road'

I.A. ''pendura'' Jeep Avenger no estádio da Juventus

I.A. ''pendura'' Jeep Avenger no estádio da Juventus

×
Enviar artigo por email

Restam 350 caracteres

×
Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site de Aquela Máquina, efectue o seu registo gratuito.