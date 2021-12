Mitsubishi tem dois novos protótipos e um é o novo Ralliart

A Mitsubishi tem dois protótipos para apresentar no salão automóvel de Tóquio, que acontece a 14 de Janeiro na capital japonesa.

O Kei EV Concept3 é um "eléctrico" urbano de nova geração, baseado na protecção, segurança e conforto, bem como no respeito pelo meio ambiente.

A marca nipónica explica que, para além da sua elevada manobrabilidade, oferece sistemas avançados de conectividade e assistência à condução.

É o Rallyart Concept, no entanto, que desperta a atenção, com o construtor a sublinhar que irá ter "um toque premium e uma forte presença na estrada".

A única imagem a servir de aperitivo para o protótipo desportivo mostra um difusor de larga dimensão, e uma luz vermelha LED colocada ao centro, com o logótipo Ralliart no lado direito.

O desenho da porta da bagageira mostra semelhanças com a do novo Mitsubishi Outlander, apesar das diferenças evidentes no pára-choques, mas nada foi adiantado.

Destaca-se ainda a ausência de escapes, que podem indicar de que se trata de uma proposta 100% eléctrica ou híbrida plug-in com as ponteiras ocultas.

Recorde-se que a Mitsubishi anunciou há alguns meses a reactivação da sua divisão desportiva Ralliart, podendo estar em causa a revelação do seu primeiro modelo.

