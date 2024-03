Mitsubishi Outlander: híbrido 'plug-in' ataca ''fora de estrada'' com mais potência

Nada como escolher os terrenos gelados da Lapónia para mostrar as valências do Mitsubishi Outlander de terceira geração.

Agora como híbrido plug-in, o SUV topo de gama da marca nipónica testou as suas capacidades nos lagos gelados do norte da Finlândia.

Em causa esteve a actuação dos dois motores eléctricos, associados a um bloco a gasolina de 2.4 litros, e a tracção integral Super-All Wheel Control (S-AWC).

O programa contou igualmente com a participação do Eclipse Cross PHEV, bem como do Lancer Evolution X.

Recorde-se que o desportivo foi, ao longo de mais de uma década, o principal "laboratório" da Mitsubishi na engenharia de tracção integral.

Visual reconhecível

Só chega no segundo semestre mas o novo Mitsubishi Outlander já mostrou do que é capaz no circuito de testes de Kuusamo do campeão mundial de ralis Juha Kankkunen.

Em termos visuais não há alterações espectaculares face ao antecessor mas, mesmo assim, a evolução estilística é notória.



Contra a "moda" da faixa luminosa LED a toda a largura do capô, os designers optaram antes por uma grelha de grande dimensão a ligar os faróis delgados.

Baptizado como Dynamic Shield, distinguem-se ainda os cromados laterais a rodear as nada discretas luzes diurnas, e a placa inferior em cinzento.

Com 4,71 metros de comprimento por 1,74 metros de altura e 1,82 de largura, a distância que separa os dois eixos fica-se pelos 2,70 metros.

A altura ao solo subiu 10 mm face ao modelo que substitui, chegando agora aos 19,8 centímetros, suportado por jantes em liga leve de 20 polegadas.

A traseira Hexaguard Horizon é definida por farolins mais estilizados, com o difusor cinzento em plástico a criar uma sensação de robustez.



Certo é que a nova linguagem de estilo dá ao SUV uma presença mais nítida na estrada mas sem perder um pingo de elegância.

Interior de bom nível

O habitáculo apresenta um desenho algo conservador mas com acabamentos de qualidade e funcionalidades alargadas.

O arranjo do posto de condução está mais moderno, graças ao painel digital de instrumentos e a um ecrã multimédia com menus simples e precisos.

Mantém-se ainda os botões físicos para regular a climatização, logo acima da consola central.

Ao contrário da América do Norte, onde o Outlander PHEV já é comercializado, a versão europeia apenas terá capacidade para cinco pessoas.

Incluídas estão igualmente as mais recentes tecnologias de apoio à condução e de infoentretenimento para maior conforto e comodidade de condução.



Tracção brilhante

Sem grandes detalhes continuam os números de desempenho do sistema motriz híbrido plug-in do SUV.

Se estiverem próximos do proposto na versão que já circula no Japão e Estados Unidos, significa que equipa um bloco a gasolina de 2.4 litros com 133 cv e 195 Nm.

A ele estão combinados dois propulsores eléctricos, com o dianteiro a ter 85 kW (116 cv) e 255 Nm, e o traseiro a debitar 100 kW (136 cv) e 195 Nm.

A proposta para a Europa deverá ganhar mais potência para atingir 250 cv e 332 Nm combinados, com a bateria de 20 kWh a dar até 80 quilómetros de autonomia.

Novidade será mesmo a segunda geração da tracção integral Super-All Wheel Control com diferencial activo nascida no mundo dos ralis.

A função S-AWC integrada no sistema 4x4 de dois motores eléctricos distribui, ao mesmo tempo, a força propulsora pelos dois eixos e pelas quatro rodas.



Já o controlo da travagem assegurado pelo AYC, antes aplicado apenas nas rodas dianteiras, é agora aplicado também nas rodas traseiras.

Esta evolução reduz a força exercida pelos travões em cada uma das rodas, aumentando a eficácia do sistema em estradas escorregadias.

No novo Outlander PHEV, é possível seleccionar sete modos de condução, para adequá-lo às condições do piso e de condução.

Além dos comuns Eco, Normal, Tarmac (Asfalto) e Power, somam-se ainda os níveis Gravel (Gravilha), Snow (Neve) e Mud (Lama).

Observe-se que a passagem para oss modos de condução mais extremos aumentam a força da travagem regenerativa em ambos os eixos motrizes.

Nada o pára!

E como é que se porta este "todo o terreno" disfarçado de SUV na neve e no alcatrão gelado? De uma forma fantástica!

Afinal, são mais de 200 cv passados às quatro rodas que fazem dele um poderoso off-roader.



Talhado para os terrenos mais difíceis, a nova geração mostra porque é uma das propostas mais divertidas para o fora de estrada.

Generoso na potência e com uma tracção impecável às quatro rodas, o Outlander PHEV mostra todo o poder de que é capaz a electrificação.

Não poderia faltar neste teste uns minutos ao volante do Eclipse Cross PHEV com tracção às quatro rodas nem do mítico Lancer Evolution X.

Para este "monstro" dos ralis, no entanto, apenas os pilotos da equipa comandada por HJuhan Kankkunen lhe deitaram as mãos.

Afinal, só mesmo eles sabem como tirar partido das valências que fizeram deste carro um dos mais celebrados do Mundial de ralis.

O Mitsubishi Outlander PHEV, na variante europeia, será revelado por completo no segundo semestre deste ano, acompanhado dos respectivos preços.

