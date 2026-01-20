Já muito se falou na reconstrução da gama automóvel da Mitsubishi apoiada em modelos de sucesso da parceira Renault no grupo Alliance.

Mitsubishi Eclipse Cross EV: conforto e prazer ao volante

Depois de recuperar o Grandis como micro híbrido a partir do Renault Symbioz, a insígnia japonesa assume a descendência do Scénic E-Tech Electric com o novíssimo Eclipse Cross EV.

E, no entanto, foram bem sucedidos os esforços estilísticos para diferenciá-lo por fora nos 4,49 metros que tem de comprimentos, enquanto no habitáculo foi decalcado o desenho já muito bem inspirado do SUV francês.

Proposto no nosso país apenas com o acabamento Intense, equipa um motor de 162 kW (220 cv) e 300 Nm, alimentado por um acumulador de 87 kWh para uma autonomia até 625 quilómetros combinados.

O Mitsubishi Eclipse Cross EV já pode ser reservado no nosso país por um preço "chave na mão" de 44.500 euros, com as primeiras 50 unidades encomendadas a terem um valor de campanha de 43 mil euros.

À procura de ser diferente

Pode ter como irmão mais velho o Renault Scénic E-Tech Electric mas os estilistas da Mitsubishi souberam dar uma imagem de conjunto bem diferente ao Eclipse Cross EV.

A área frontal é definida pela típica grelha Dynamic Shield, com o tom mais refinado a reflectir-se no arranjos dos faróis e das luzes diurnas, sem ignorar o redesenho do divisor dianteiro e do capô.

A mesma abordagem foi adoptada atrás, com o SUV a comportar um pilar C modificado e um pára-choques específico, com a faixa a negro a unir as ópticas com uma assinatura luminosa revista.

Interior sem "mexidas"

O mesmo já não acontece a bordo ao manter um habitáculo praticamente idêntico à do Scénic eléctrico, o que acaba até por ser positivo face à qualidade do desenho, dos materiais e dos acabamentos no SUV gaulês.

Essa visão é logo evidente nos lugares da frente decorados pelos dois ecrãs de 12 polegadas que formam o OpenR Link mas com o painel de instrumentos a exibir gráficos específicos; o do infoentretenimento é exactamente igual.

O sistema operativo Android Automotive também não sofreu quaisquer "mexidas", mantendo-se como uma referência pela sua ergonomia e nas previsões de recarregamento da bateria graças ao planeador de rotas com o Google Maps.

Escusado será dizer que o espaço interior é o mesmo, graças aos 2,79 metros que separam os dois eixos em ambos, acomodando cinco pessoas com conforto e assegurando que nada fica para trás com a bagageira de 545 litros.

É um familiar, não um desportivo

E como se porta este Mitsubishi Eclipse Cross EV na estrada? Nada mal ao manter as mesmas afinações de chassis do "irmão" francês… e não se entenda tal como uma crítica negativa!

"Calçado" com jantes de 19 polegadas, o equilíbrio entre conforto e qualidade de condução é um sucesso, graças a uma direcção precisa, e a um amortecimento efectivo a filtrar as imperfeições dos pisos mais defeituosos.

Os 220 cv e 300 Nm muito lineares que o motor eléctrico debita podem parecer um convite a um estilo mais desportivo ao volante: afinal, demora apenas 7,9 segundos para cumprir a "corrida" dos zero aos 100 km/hora.

Fora da auto-estrada ou da cidade, essa vontade logo desaparece já que, com a suspensão a privilegiar a suavidade ao volante, os balanços laterais da carroçaria podem fazem sentir-se em estradas nacionais mais complexas.

Felizmente, a travagem e respectiva regeneração de energia estão bem reguladas através das patilhas na coluna da direcção, que no trânsito urbano é reforçada com a função One Pedal.

Autonomia equilibrada

A eficiência energética está ao nível dos rivais mais recentes, com o consumo médio a atingir os 16,4 kWh/100 km no melhor cenário, batendo ou mesmo ultrapassando os 20 kWh à velocidade máxima legal na auto-estrada.

A bateria de 87 kWh bem "promete" uma autonomia combinada em redor dos 625 quilómetros mas, nessas condições, deverão esperar-se cerca de 350 quilómetros se se imprimir aquele ritmo.

É que uma espera de 37 minutos está à espera do condutor para carregar os dez a 80% do acumulador, caso se tenha um carregador DC de 150 kW.

O carregamento em corrente alternada a uns máximos 11 kW demora nove horas, que baixam para as cinco se se optar por um carregador de bordo de 22 kW.

Conforto, prazer ao volante e autonomia são os três pontos fortes neste Mitsubishi Eclipse Cross EV que, ao contrário de querer impressionar, prefere antes exibir uma qualidade de construção e de desempenho que inspira confiança.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?