Mitsubishi define preços e abre reservas para novo Grandis

19:31 - 11-12-2025
 
 
Já está em fase de pré-venda o novíssimo Grandis com que a Mitsubishi irá "atacar" o segmento C-SUV: a nova proposta evoluída do Renault Symbioz surge nesta fase apenas com um motorização micro híbrida.

A animá-lo está um bloco turbo de 1.3 litros e quatro cilindros aliado a um propulsor eléctrico e a uma bateria de 0,13 kWh.

Os combinados 140 cv e 245 Nm são passados às rodas dianteiras através duma caixa manual de seis velocidades ou duma transmissão automática de dupla embraiagem com sete relações.

Em termos de desempenho, o consumo combinado ronda os 5,9 litros por cada 100 quilómetros, com as emissões de dióxido de carbono a chegarem aos 134 g/km.

Os zero aos 100 km/hora cumprem-se em 9,4 segundos na versão automática. e 10,6 segundos na manual para uma velocidade de ponta de 180 km/hora.

O Mitsubishi Grandis será apenas proposto com o acabamento Intense nesta fase de lançamento, por um preço "chave na mão" de 31.990 euros com caixa manual, e de 34.990€ com a transmissão automática.

A bordo, poder-se-á contar com uma gama alargada de assistentes à condução e de conectividade com a integração do ecossistema Google onde se inclui a navegação pelo Google Maps e o controlo por voz do Google Assistant.

MitsubishiMitsubishi GrandisSUVhíbridoeléctrico
