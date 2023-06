Depois do novo crossover ASX plasmar o Renault Captur, é agora a vez de o Mitsubishi Colt seguir as pisadas do Clio recentemente renovado.

Mitsubishi Colt: ''irmão'' de armas do Renault Clio está de volta à estrada

Esteticamente, quase nada o distingue do compacto francês para além da grelha frontal e dos símbolos da insígnia japonesa em plano de destaque.

Três versões a gasolina, sendo uma delas 100% híbrida, compõem a gama revelada esta quinta-feira, com as encomendas a abrirem já este Outono.

Relançamento revigorado

O Mitsubishi Colt regressa às estradas europeias com um novo vigor, uma década passada sobre o fim da sua comercialização.

Derivado do Renault Clio, como as suas linhas bem o exibem, a frente Dynamic Shield é enquadrada pelos faróis LED ligados por uma barra cromada.

O pára-choques é ladeado pelas luzes diurnas, enquanto ao centro é destacado o logótipo da insígnia nipónica.

Atrás, nada o distingue do "irmão" francês, para além do nome da marca a toda a largura do porta-bagagens, e a palavra Colt na lateral esquerda.

Onyx Black, Sunrise Red, Royal Blue e Volcanic Grey metalizadas, e Arctic White sólida são as cinco pinturas disponíveis para a carroçaria.



Quatro opções de equipamento

Inform, Invite, Intense e Instyle são os quatro níveis de equipamento propostos para o Mitsubishi Colt.

Cada opção é realçada por mudanças subtis na aparência, com cores diferenciadas para os retrovisores laterais, molduras dos vidros, asa traseira e chapa protectora inferior.

O conjunto é realçado por rodas em aço de 15 polegadas no modelo de entrada de gama, ou por jantes em liga leve de 16 ou 17 polegadas.

Por dentro, e de acordo com o nível de equipamento, o Colt dispõe de um painel de instrumentação de sete polegadas ou um digital de dez polegadas.

Para o sistema multimédia, são avançados ecrãs de sete ou 9,3 polegadas, sendo ambos compatíveis com Android Auto e Apple CarPlay.



A capacidade de ajustar a iluminação ambiente e configurar o painel de instrumentos é assegurada pela tecnologia Multi-Sense.

Híbrido em destaque

A versão base do Colt para o noss país é equipada com o bloco turbo MPI-T de 1.0 litros com 91 cv e 160 Nm, associado a uma caixa manual de seis relações.

A entrada na gama, no entanto, faz-se com o motor atmosférico MPI de 1.0 litros com 65 cv, combinado com uma transmissão manual de cinco velocidades.

A variante 100% híbrida, que é o topo de gama da linha, conjuga um propulsor de 1.6 litros e quatro cilindros de 94 cv, a um motor eléctrico de 36 kW (49 cv).

O sistema híbrido, combinado com uma caixa automática multimodo, dá 143 cv e 205 Nm totais, apoiados num gerador de alta tensão e numa bateria de 1,2 kWh.



Em ambientes urbanos, a Mitsubishi indica que até 80% do tempo de condução pode feito em modo eléctrico.

As acelerações dos zero aos 100 km/hora fazem-se em 9,3 segundos, com os consumos a rondarem os 4,2 litros por cada centena de quilómetros.

Total apoio à condução

Um conjunto completo de sistemas apoio à condução equipam o compacto, como o cruise control adaptativo com stop & go, e manutenção de faixa.

Dispõe ainda, segundo os níveis de equipamento, de alertas de saída de faixa e tráfego traseiro, mitigação de colisão frontal, e auxiliar de estacionamento com câmara e radares a 360 graus.



Ao nível do conforto, realçam-se volante e bancos dianteiros aquecidos, travão de estacionamento eléctrico e sistema de arranque sem chave.

A produção do novo Mitsubishi Colt arranca em Setembro, na fábrica turca da Renault em Bursa.

As vendas no nosso país acontecerem no último trimestre deste ano mas os preços não estão ainda definidos.

