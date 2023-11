Mitsubishi Colt está de volta: preços revelados e reservas abertas

É o regresso da Mitsubishi ao mundo dos utilitários, e nada melhor do que fazê-lo com um dos modelos mais carismáticos da marca japonesa.

Proposto em duas linhas de equipamento, e mais uma série especial limitada a 50 exemplares, o novo Colt assenta na mesma base do "irmão" Renault Clio.

Apoiado por duas motorizações sem qualquer electrificação, a nova proposta já tem preços para o mercado nacional e as encomendas estão abertas.

Mais do que um clone

Quase nada distingue por fora o novo Mitsubishi Colt do Renault Clio de que deriva, para além da grelha frontal e dos símbolos da insígnia japonesa.

A frente Dynamic Shield é enquadrada pelos faróis LED ligados por uma barra cromada, com o pára-choques a ser ladeado pelas luzes diurnas.

Atrás, as diferenças são mínimas, distinguindo-se apenas pelo nome da marca a toda a largura do porta-bagagens e pela identificação do modelo à esquerda.

Onyx Black, Sunrise Red, Royal Blue e Volcanic Grey metalizados, e Arctic White com acabamento sólido são as cores disponíveis.

Equipamento consistente

A bordo, as diferenças estéticas são ainda menores, com o ecrã táctil Smartphonelink Audio de sete polegadas a dominar ao centro o tabliê.



O painel digital da instrumentação apresenta a mesma dimensão, sendo configurável segundo as preferências do condutor.

Apple CarPlay e Android Auto, com controlo vocal através do interface Siri da Apple ou o Google Assistant fazem parte do equipamento de série.

Admite ainda carregamento de telemóveis pelas portas USB ou por indução na consola central.

A capacidade da bagageira, de 391 litros, pode ser elevada aos 1.069 litros com os bancos traseiros rebatidos.

Segurança activa

A compor o Mitsubishi Colt estão as linhas Kyoto e Invite, com a primeira a dispor de série faróis full LED, retrovisores eléctricos e volante em pele.

Somam-se ainda ar condicionado automático, câmara traseira com sensores de estacionamento, acesso sem chave e cruise control.



A linha Invite acrescenta jantes em liga leve de 16 polegadas e vidros traseiros escurecidos.

Já a variante Launch Edition, limitada a 50 unidades, compreende jantes em liga leve de 17 polegadas e bancos em tecido e pele sintética.

A estética exterior é reforçada pela moldura cromada dos vidros, a antena em forma de "barbatana de tubarão" e o deflector traseiro em preto.

Equipa de origem sistemas de mitigação de colisão frontal, alerta de saída de faixa e manutenção de via, apoiados por até 12 sensores e quatro câmaras.

Consoante o equipamento, pode comportar "máximos" automáticos, alerta de ângulo morto, cruise control adaptativo e reconhecimento de sinais de trânsito.

Electrificação de fora

O Mitsubishi Colt assume duas motorizações, com a entrada na linha Kyoto a fazer-se com o motor a gasolina de 1.0 litros MPI com 67 cv e 95 Nm.



Associado a uma caixa manual de cinco relações, as prestações modestas confirmam-se nos 17 segundos que demora a chegar aos 100 km/hora.

A velocidade máxima está limitada aos 160 km/hora, com o consumo médio a fixar-se nos 5,2 litros/100 km e emissões de dióxido de carbono de 118 g/km.

As variantes Invite e Launch Edition equipam o bloco turbo MPI de 1.0 litros, com 91 cv e 160 Nm, acoplado a uma caixa manual de seis velocidades.

Bem mais dinâmico, os zero aos 100 km/hora fazem-se em 12,1 segundos, e a velocidade de ponta sobe aos 180 km/hora.

De fora fica, para já, a versão que equipa o mesmo grupo propulsor 100% híbrido do crossover Mitsubishi ASX, composto por um motor a gasolina de 1.6 litros e dois propulsores eléctricos.



A ele está associado a uma caixa de velocidades automática multimodo, com a potência e binário combinados a chegarem aos 143 cv e 205 Nm para consumos médios em redor dos 4,3 litros/100 km.

Mitsubishi Colt Kyoto Invite Launch Edition PVP 18.490 euros 21.450 euros 22.600 euros Campanha PP 17.690 euros 20.650 euros 21.800 euros Campanha de Financiamento * 16.540 euros 19.500 euros 20.650 euros

Aos valores indicados acrescem pintura e despesas administrativas

*Exclusivo Santander Consumer

