Missão espacial SpaceX Demo-2: Tesla Model X leva astronautas à porta do foguetão

A ansiedade está elevada, à medida que se aproxima a data para a missão SpaceX Demo-2. A NASA vai enviar, a 27 de Maio, uma equipa de astronautas à Estação Espacial Internacional (EEI), sendo a primeira vez que o faz a partir de solo americano desde 2011.

E claro que a Tesla não iria querer ficar de fora. Os cosmonautas Bob Behnken e Doug Hurley serão transportados a bordo de um Model X até à plataforma de lançamento onde os aguarda o Falcon 9.

A agência aeroespacial publicou no Twitter um pequeno vídeo a explicar como irá concretizar-se a missão.

Missão espacial: Tesla Model X leva astronautas à porta do foguetão

Depois de cumprida a missão espacial, a Crew Dragon – assim se chama a cápsula transportada pelo foguetão – irá desacoplar-se da EEI e voltar à Terra.

Já dentro da atmosfera, um pára-quedas irá suster a queda da cápsula até cair no oceano, para depois os astronautas serem recolhidos por navios da marinha americana.

Recorde-se que a NASA e a SpaceX já tinham concretizado um teste com um lançamento não tripulado.

As lições retiradas do voo permitiram à empresa de Elon Musk a aperfeiçoar o ‘design’ dos pára-quedas da cápsula e a realizar um teste para abortar o sistema de impulsão do foguetão caso se detectem problemas no lançamento.

Missão espacial: Tesla Model X leva astronautas à porta do foguetão