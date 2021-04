Mini JCW: nova estética para reforçar raça desportiva

Depois da recente renovação da gama Mini, eis que a marca britânico-germânica mostra agora os vários retoques introduzidos no explosivo John Cooper Works.

As alterações são de imediato visíveis à frente, com a grelha do motor a crescer em tamanho, abrangendo agora duas grandes entradas de ar na parte inferior do pára-choques.

O desportivo ganha ainda saias laterais específicas, assim como novos painéis sobre as cavas das rodas.

Atrás destaca-se um novo e agressivo difusor, a moldar o escape duplo em aço inoxidável, e uma asa superior distinta, imprimindo um visual mais dinâmico ao temperamental hatchback.

Sob o capô mantém-se o motor turbo-alimentado de 2.0 litros e quatro cilindros, com 231 cv e 320 Nm, alinhado com uma caixa manual de seis velocidades.

O Mini JCW cumpre os 0 aos 100 km/hora em 6,3 segundos, que baixa em duas décimas de segundo se equipado com a transmissão opcional Steptronic Sport de oito relações.

Tabelada está a velocidade máxima para as duas variantes: 246 km/hora!

O hatchback beneficia de uma suspensão desportiva exclusiva em relação às versões mais dóceis da gama, que pode ser substituída por uma suspensão adaptativa.





O sistema apresenta uma tecnologia de amortecimento selectivo de frequência que, com uma válvula adicional, torna mais suave a passagem pró pisos mais degradados.

Os discos ventilados têm as pinças de travão pintadas a vermelho, enquanto as jantes em liga leve de 17 polegadas são de série.

Pode optar-se, no entanto, pelas especiais John Cooper Works Circuit Spoke de 18 polegadas, com um design em dois tons.





O habitáculo sofreu alterações mínimas: destaca-se apenas o novo ecrã táctil de infoentretenimento de 8,8 polegadas, e a respectiva moldura que o acompanha, assim como novas opções para a luz ambiente.

O Mini John Cooper Works deverá chegar no início do Verão aos concessionários europeus, desconhecendo-se o preço por que será vendido no nosso mercado.

