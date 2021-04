O mundo dos descapotáveis de alto desempenho tem mais um protagonista cheio de carisma.





Mini JCW Cabrio renovado à solta na ilha de Sylt

E a ilha alemã de Sylt, na fronteira com a Dinamarca, foi o local escolhido para mostrar as qualidades e o estilo renovado do Mini John Cooper Works.

O modelo equipado com o motor turbo de 231 cv foi alvo de uma pequena reestilização que o tornam ainda mais alegre, a que soma a expressiva e exclusiva pintura em Zesty Yellow.

A cor amarela brilhante enfatiza a aparência viva do Mini Cabrio, com a faixa do pára-choques pintada na mesma cor da carroçaria.

O design minimalista do descapotável coloca ainda mais em foco o descapotável, graças à grelha hexagonal do radiador em preto.

Os faróis redondos em LED são agora mais expressivos pela moldura em preto, enquanto as entradas de ar verticais substituíram as luzes de nevoeiro.

Há uma série de equipamentos opcionais – Classic, Mini Yours e John Cooper Works – para personalizar o descapotável em termos de conforto, apoio à condução e conectividade.

